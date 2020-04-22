Van'da '15 günlük' yasaklama
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Van, 3. Sayfa, Haber

Van'da '15 günlük' yasaklama

Van'da yapılacak bazı etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı.

22.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:43
Van'da '15 günlük' yasaklama

Van'da yapılacak bazı etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 23 Nisan 2020 tarihinden geçerli 7 Mayıs 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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