Van'da 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı 15 bin 40 paket sigara ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı 15 bin 40 paket sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanların deşifresine edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesi'nde 3, Değirmigöl Mahallesi'nde de bir evde arama yaptı.

Evlerde, 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi, K.Ç, M.Ç. ve S.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van'da 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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