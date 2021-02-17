Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

17.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

VAN'da, gece saatlerinde yağan yağmurun ardından kar etkili oldu.

VAN'da, gece saatlerinde yağan yağmurun ardından kar etkili oldu. Kentin birçok yerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van'da güneşli havanın ardından dün gece yağmur bugün öğle saatlerine doğru ise kar yağışı etkili oldu. Kentin birçok yerinde kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşanırken, yüksek kesimlerde sis de etkili oldu. Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

- Van

Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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