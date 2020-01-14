Van'da 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Van'da 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

14.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:29
Van'da 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 13, Başkale'de 25, Çatak'ta 35, Gürpınar'da 62, 'de 4, Saray'da 2 ve Özalp ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA
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