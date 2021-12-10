Van'da 14 yıldır aranan firari, hastaneden randevu alınca yakalandı - Haberler
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Van'da 14 yıldır aranan firari, hastaneden randevu alınca yakalandı

Van'da 14 yıldır aranan firari, hastaneden randevu alınca yakalandı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'da "uyuşturucu" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan ve 14 yıldır aranan kişi, hastanede gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da "uyuşturucu" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan ve 14 yıldır aranan kişi, hastanede gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin ( Jasat ) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, " Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2007 yılından bu yana firari aranan A.A'nın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu aldığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Aranan A.A, hastanede hasta giriş kaydı yaptırdığı esnada gözaltına alındı.

Firari A.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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