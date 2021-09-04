Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütü üyeliği suçundan 14 yıl hapis cezası "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçları olmak üzere 7 farklı suçtan aranan F.B. isimli şahıs ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak kullanmak, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 14 yıl hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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