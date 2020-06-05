Van'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
05.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:43
Van'ın Başkale ilçesinde 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Kaşkol Mahallesi'nde, İran'dan uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA