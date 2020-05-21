Van'da 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Van'da 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'da 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi Van'ın Edremit ilçesinde 'Bozo' isimli köpeğin de katıldığı arama 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

21.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:36

Van'da 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde 'Bozo' isimli köpeğin de katıldığı arama 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı detaylı aramada; aracın sol arka ile sol ön yolcu koltuğu arasındaki çuval içerisinde 28 paket halinde toplam 14 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Van'da 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA

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