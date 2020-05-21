Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
21.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:33

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada, otomobilde çuval içerisinde, 28 paket halinde 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü C.Y. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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