Van'da 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

27.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:22

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Çatak'ta 3 ve Gürpınar ilçesinde ise 24 olmak üzere toplam 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA