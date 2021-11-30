Van'da 131 şişe sahte içki ele geçirildi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde 131 şişe sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine iki iş yerinde arama yapan ekipler, 131 şişe ve 5'er litrelik 3 bidon sahte içki, 61 cinsel uyarıcı ürün ve 50 fişek buldu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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