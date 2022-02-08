VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonun kasasından 130 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonun kasasından 130 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saat: 02.30 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, kamyonun kasasında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 130 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilirken, kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)-

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA KAMYON KASASINDA 130 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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