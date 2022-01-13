Van'da 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce ilçede durdurulan kamyonun kasasındaki bölmelere gizlenmiş 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet