Van'da 13 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 13 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

24.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:26
Van'da 13 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir minibüste yapılan aramada 26 pakette 11 kilogram sentetik uyuşturucu ve A.A. ile M.Ş.K'nin eşyalarının arasında 2 paket 2 kilo 301 gram sentetik uyuşturucu ile av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ile M.Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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