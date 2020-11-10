Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu

10.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:12
Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Van'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

Van'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de ihbarda bulunan ailenin çocuklarından iki gündür haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun arkadaşları ile görüşmeler yaparak gidebileceği yer, cadde ve sokaklarda arama yapıp, iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan H.A, 9 Kasım'da İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulundu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

İlgili Haberler

13 gündür kayıp oğlunu, sokak sokak arıyor
13 gündür kayıp oğlunu, sokak sokak arıyor
Çaresiz anne 13 gündür kayıp oğlunu arıyor
Çaresiz anne 13 gündür kayıp oğlunu arıyor
9 gündür kayıp çift gölette aranıyor
9 gündür kayıp çift gölette aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Orhan Veli Türkan Şoray Timur Selçuk Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Samatta Eddie Newton Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 13:20:22. #1.14#
title