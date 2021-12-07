Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile sürücünün hayatını kaybettiği, 20 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan organizatör tutuklandı.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile sürücünün hayatını kaybettiği, 20 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Yumaklı Mahallesi'nde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkması sonucu biri organizatör 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan H.Ö, 4 Aralık'ta Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şehit babası, tek başına kaldığı köyde terk etmediği şehit oğlunun yanına defnedildi

Şehit babası, tek başına kaldığı köyde terk etmediği şehit oğlunun yanına defnedildi

 Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

 Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title