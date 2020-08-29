Van'da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yaptıkları aramada yurda yasadışı sokulduğu tespit edilen 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
29.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:01

Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yaptıkları aramada yurda yasadışı sokulduğu tespit edilen 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun 4 adet lastik içerisine ve kapalı kasanın yan duvarları ile üst tavanına özel olarak halatlarla sarmal olarak zulalanmış toplam 13 bin 800 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.T., "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti Spor
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Beren Saat Ferhan Şensoy Murat Dalkılıç
Spor Eddie Newton Gökhan Gönül Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Van'da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 10:01:42. #1.14#
title