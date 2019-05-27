Van'da 128 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale, İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 128 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde yürüttükleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, minibüsteki 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklunun yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi.

Başkale, İpekyolu, Tuşba, Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 105'i Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA