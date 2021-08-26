125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
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125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi
125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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