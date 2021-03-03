Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi
03.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:50
Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.
Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur