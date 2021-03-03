Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi

03.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:50
Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.

Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Kenan Doğulu Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:53:48. #1.14#
title