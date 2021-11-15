Van'da 12 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da 12 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da 12 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 12 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 12 kilo 166 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi'ndeki menfezin içinde 3 bidona gizlenmiş 12 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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