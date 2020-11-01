Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
01.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:10
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvendik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur