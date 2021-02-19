Van'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

19.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:14
Van'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 12 bin paket sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 12 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'ndeki 3 evde yaptıkları aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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