Van'da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 kilo 450 gram eroin, 8 kilo 231 gram metamfetamin, 29,75 gram esrar, 3,1 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 30 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN