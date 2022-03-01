Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 116 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 116 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, devriye sırasında dere yatağında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 116 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Güncel

Jandarma, Hisarcık, İpekyolu, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title