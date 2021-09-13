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Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

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Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 hafta içerisinde 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 hafta içerisinde 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde; 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772,56 gram metamfetamin, 1,85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), bin 904 adet sentetik ecza, 40 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 16 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yasal işlem yapıldı.

(İHA)

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo eroin ele geçirildi

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