Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeus"un desteğiyle arama yaptı.

Aramada, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette 113 kilo 350 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili İ.H.T, D.G. ve Y.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA