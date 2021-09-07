Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
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Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü Asılsız çağrılar yüzde 98'den yüzde 82'ye düştü Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü birinci yılında 2 milyon 16 bin çağrı karşıladı.

Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü

Asılsız çağrılar yüzde 98'den yüzde 82'ye düştü

VAN - Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü birinci yılında 2 milyon 16 bin çağrı karşıladı.

İçişleri Bakanlığınca Van'ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü birinci yılını kutladı. Müdürlük faaliyet verdiği günden bu yana karşıladığı çağrı sayısıyla kentte bir rekora imza attı. 112 ambulansın yanı sıra, 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez, korona virüs sürecinde de yoğun mesai harcadı. İlk zamanlarda merkeze düşen asılsız çağrı sayısı yüzde 98'lerdeyken, son dönemde bu çağrı sayısı yüzde 82'ye düştü. Merkez, asılsız çağrılarla mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim yılında birçok kampanya düzenlemeyi hedefliyor.

"Alınan çağrıların yüzde 82'si vakaya dönüşmüyor"

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, faaliyete başladıkları bir yıllık süreçte toplam 2 milyon 16 bin çağrı aldıklarını açıkladı. Alınan çağrıların yüzde 82'sinin vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğunu ifade eden Merkez Müdiresi Ergül, "112 Acil Çağrıya artık tek numaradan ulaşılabiliyor. Yüz yüze eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte okullarda broşürler dağıtmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan öğrencilerimize acil çağrıların tek numaradan ulaşılabileceği konusunda bilgilendirmemiz olacaktır" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kısıtlama sürecinde çağrıların arttığını hatırlatan Ergül, yeni dönemde korona virüs çağrılarının da azaldığını gözlemlediklerini söyledi. Ergül, yakın zaman önce Van Gölü'nde faaliyetlerine başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı hattının da 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edilebileceğini kaydetti.

Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü
Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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Van'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir yılda 2 milyon çağrı düştü - Haberler
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