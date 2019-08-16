16.08.2019 10:51

Van'da 111 kilo 820 gram eroin yakalandı

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, narkotik köpek 'Oscar'ın katıldığı operasyonda şüpheli bir otomobilde 111 kilyo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'nde bir otomobilde eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri şüpheli otomobili, ilçenin Hatuniye Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Oscar'ın yardımıyla yapılan detaylı aramada,otomobilin bagajıonda 3 çuval içerisinde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA