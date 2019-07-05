Van'da 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde 11 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde 11 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "Askerlik Kanunu'na muhalefet" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından hakkında 7 yakama kararı bulunan F.D'nin adresini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 11 yıldır aranan F. D, Açıkağıl Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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