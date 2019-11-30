Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

30.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:01
Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 5'i kırsal mahalle, 6'sı mezra olmak üzere toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA
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