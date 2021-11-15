VAN (İHA) - Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda, 11 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 173 bin 867 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.