Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda, 11 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 173 bin 867 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

Yürek yakan görüntü! Mahallenin farklı noktalarına konulan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü

Yürek yakan görüntü! Mahallenin farklı noktalarına konulan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title