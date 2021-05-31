Van'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 29 Mayıs'ta Bölekli Mahallesi'nde metruk binada uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü çuval içinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar