Van'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 29 Mayıs'ta Bölekli Mahallesi'nde metruk binada uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü çuval içinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Antony Blinken Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:06:45. #1.16#

title