Van'da 11 kilogram eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Van'da 11 kilogram eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Van'da 11 kilogram eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 11 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 11 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadele aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 11 kilogram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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