Van'da 11 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 11 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 11 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz deresi mevkisinde arazi araması yapan ekipler, 2 araç şaftı buldu.
Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde, şaftların içine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.
Çaldıran ilçesi Direkli Mahallesi'nde yapılan arazi aramasında da 8 kilo 800 gram eroin bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur