Van'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, merkeze bağlı Yolmaçayır Mahallesi yakınlarında yaya grubu durdurdu.
Ekipler, 11 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirledi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA