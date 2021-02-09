Van'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

09.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:36
Van'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde iki operasyonda 11 bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde iki operasyonda 11 bin 50 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 ev ile bir araçta yaptığı aramada, 11 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.B. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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