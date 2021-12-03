Van'da 11 ayda bin 500 ton tıbbi atık bertaraf edildi

VAN (AA) - Van'da Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 11 ayda bin 500 ton tıbbi atığın bertaraf edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının kontrolünde olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, kurulduğu 2007 yılından bu güne aktif bir şekilde çalışıyor.

Van ve Hakkari'deki sağlık kuruluşlarından toplanan atıklar modern taşıma yöntemleriyle tesise getiriliyor.

Tıbbi atıklar konteynerlere yüklenerek, atık kayıt sistemine kabulü yapıldıktan sonra sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor.

Daha sonra otoklav içerisine alınan tıbbi atıklar bertaraf ediliyor.

Çalışmalar kapsamında 11 ayda bin 500 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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