Van'da 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

22.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:36
Van'da 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde bir evde 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Saray ilçesinde bir evde 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Çakmakköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 221 pakette 107 kilo 950 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan C.K. ve Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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