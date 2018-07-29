Van'da 106 Kaçak Göçmen Yakalandı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 106 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 106 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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