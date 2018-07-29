Van'da 106 Kaçak Göçmen Yakalandı
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 106 kaçak göçmen yakalandı.
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 106 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 106 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Van