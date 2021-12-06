Van'da 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta dedektör köpeği "Magnum" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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