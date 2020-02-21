Van'da 103 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
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Van'da 103 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

21.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:05
Van'da 103 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 8, Başkale'de 55, Çatak'ta 9, Gevaş'ta 6, 'da 24 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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