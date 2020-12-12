Van'da 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi

12.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:08
Van'da 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince önceden tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeği "Şila"nın da katılımıyla araçta yapılan aramada, 200 paket halinde 103 kilo 515 gram eroin bulundu.

Konuyla ilgili şüpheli şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olanları anmak için, ele geçirilen uyuşturucuyla "Tim 47" yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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