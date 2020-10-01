Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
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Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı

01.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:19
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir kamyonette narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir kamyonette narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili M.Ş. gözaltına alınırken, polis Azerbaycan'a destek için uyuşuturucu paketleriyle 'Karabağ' yazısı oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Bobi' ile arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ş., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin önünde polis tarafından 'Karabağ' yazısı oluşturulup, Azerbaycan'a destek verildi.


Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi; polis uyuşturucu ile 'Karabağ' yazdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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