Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheli ya da şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.


Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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