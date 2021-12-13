Van'da 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Aralık 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Arazide yapılan operasyon sonucunda 102 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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