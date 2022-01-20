Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok - Haberler
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Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da yoğun kar yağışı ve tip etkili olurken, 1018 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor.

VAN'da yoğun kar yağışı ve tip etkili olurken, 1018 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde de eğitime bugün için ara verildi.


Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım yok

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

kar, Van, Güncel, Haber

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