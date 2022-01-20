Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ AŞTIVan'da kar kalınlığı kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aştı.

VAN (DHA) - KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ AŞTI

Van'da kar kalınlığı kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar nedeniyle kapanan 1018 mahalle ile mezranın yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 araç ve 650 personel ile çalışma başlattı. Ekiplerin karla mücadelesi dron ile görüntülendi. ?Gürpınar Şantiye Şefi Abdullah Belek, tüm olumsuzluklara rağmen yolları açık tutmak için yoğun çalışma yaptıklarını belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak Gürpınar ilçesi Tutmaç Grup Yolu'nda gece saatlerinde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Kar yağışı, bölgede yaklaşık bir haftadır etkisini gösteriyor. Biz de mahalle yollarımızı açık tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Şu anda bizi en çok etkileyen durum; soğuk hava ve tipi. Çünkü açtığımız yollar, yeniden fırtına nedeniyle kapanabiliyor. Ama tüm olumsuzluklara rağmen yollarımızı açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,


Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title