Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

VAN (DHA) - KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ AŞTI

Van'da kar kalınlığı kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar nedeniyle kapanan 1018 mahalle ile mezranın yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 araç ve 650 personel ile çalışma başlattı. Ekiplerin karla mücadelesi dron ile görüntülendi. ?Gürpınar Şantiye Şefi Abdullah Belek, tüm olumsuzluklara rağmen yolları açık tutmak için yoğun çalışma yaptıklarını belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak Gürpınar ilçesi Tutmaç Grup Yolu'nda gece saatlerinde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Kar yağışı, bölgede yaklaşık bir haftadır etkisini gösteriyor. Biz de mahalle yollarımızı açık tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Şu anda bizi en çok etkileyen durum; soğuk hava ve tipi. Çünkü açtığımız yollar, yeniden fırtına nedeniyle kapanabiliyor. Ama tüm olumsuzluklara rağmen yollarımızı açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,