Van'da 10 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

01.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:29

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 6 ve Çatak ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA