Van'da 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği parayı fidan dikilmesi için Muğla'ya gönderdi
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Van'da 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği parayı fidan dikilmesi için Muğla'ya gönderdi

Van'da 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği parayı fidan dikilmesi için Muğla'ya gönderdi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde oturan 10 yaşındaki Esin Afra Karaca, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar için kullanılmak üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya gönderdi.

Van'ın Erciş ilçesinde oturan 10 yaşındaki Esin Afra Karaca, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar için kullanılmak üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya gönderdi.

Antalya ve Muğla'da yaşanan orman yangınlarına ilişkin haber ve görüntülerden etkilenen Karaca, ailesine, yanan ormanlık alanların yeşillendirilmesi çalışmaları için harçlıklarını bağışlamak istediğini söyledi.

Ailesinden destek alan Karaca, orman yangınlarına müdahale etmeye çalışan itfaiye çalışanlarının resmini de çizdi.

Kumbarasından çıkardığı parayı ve çizdiği resmi zarfa koyan Karaca, yazdığı "Sevgili Vali amca. Televizyonda çok büyük yangının meydana geldiğini gördüm. Çok üzüldüm. Biriktirdiğim parayı size gönderiyorum. Lütfen benim adıma da bir fidan diker misiniz?" notuyla Vali Tavlı'ya gönderdi.

Karaca, orman yangınlarına çok üzüldüğünü belirterek, "Orada ciğerlerimiz yanıyor. Vali amcama, orman yangınlarını söndüren itfaiyeci amcaların resmini çizdim, geçmiş olsun diklerimi ve çok üzüldüğümü belirten bir mektup yazdım. Biriktirdiğim paramı fidan dikilmesi için gönderdim. Arkadaşlarımla da daha fazla fidan dikmek için kampanya başlattık. Orada alevlere müdahale eden itfaiyeci amcalar ve o canlar için dua ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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